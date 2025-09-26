En el último mes, la Delegación Batán realizó tareas de engranzado y reparación en 63 cuadras, además de limpiar microbasurales, retirar restos de poda en 50 domicilios y llevar adelante trabajos de higiene urbana y mantenimiento en plazas, escuelas y centros de salud de la zona.

Ads

Los equipos de vialidad trabajaron en Estación Chapadmalal, Paraje La Florida, Batán y Las Lomas, donde intervinieron en arterias claves como Héroes de Malvinas, Pizarro, Pinzón, Moreno y varias calles internas.

En paralelo, se avanzó con la limpieza de canaletas y microbasurales en distintos puntos de Batán y se retiraron desechos de poda en medio centenar de viviendas, respondiendo a reclamos vecinales.

Ads

Puede interesarte

Las cuadrillas de espacios verdes se encargaron de cortar el césped y mantener las banquinas de la Ruta 88, la bicisenda y las plazas de barrios como El Morrito, Las Lomas, Martín Miguel de Güemes, 17 de Octubre y Carlos Gardel.

También se trabajó en instituciones educativas y sanitarias como los Jardines de Infantes N° 4, 27 y 946, las Escuelas N° 7, 509 y de Formación Profesional N° 7, el Centro de Salud de El Boquerón y la Casa del Niño La Ardillita.

Ads

Desde la Secretaría de Participación Ciudadana destacaron que estas acciones buscan mejorar la circulación, la limpieza y el mantenimiento urbano en Batán y alrededores, garantizando un entorno más seguro y habitable para los vecinos.