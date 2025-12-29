A lo largo del año se repararon 1.520 cuadras en el Puerto y la zona sur de Mar del Plata, en el marco del balance anual de la Delegación del Puerto, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Según detallaron, los trabajos incluyeron tareas de nivelación, engranzado y reparación de calles no asfaltadas, con prioridad en aquellas que registraban reclamos a través de la línea gratuita 147. Además, las intervenciones se definieron en conjunto con sociedades de fomento para atender las necesidades más urgentes de cada barrio.

En total, la jurisdicción de la delegación abarca 34 barrios delimitados por avenida Antártida Argentina, La Costa, Juan B. Justo y la calle 515, donde existen 2.854 cuadras sin pavimentar. Durante el año, se intervino en más de la mitad de ese total, según precisaron desde el área.

En paralelo, el Municipio avanzó en la puesta en valor de 392 hectáreas de espacios públicos, entre plazas y plazoletas, además de realizar tareas de mantenimiento en nueve Centros de Atención Primaria de la Salud y 18 establecimientos educativos de la zona.

Otro eje del balance fue la inspección de 100 terrenos en el marco del programa Propietario Responsable, una iniciativa del EMSUR. En los casos de lotes abandonados, se intima a los dueños a su limpieza y, de no cumplir, el Municipio ejecuta las tareas y traslada los costos al propietario.

Finalmente, se recordó que en las oficinas de Ayolas 3670 los vecinos pueden realizar trámites de la Agencia de Recaudación Municipal, ARBA, OSSE y gestionar licencias de conducir. Durante 2025, se concretaron allí más de 320 trámites de otorgamiento y renovación.