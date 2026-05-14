El gobierno municipal relanzó la licitación para otorgar en concesión la Unidad Turística Fiscal Playa Acevedo, ubicada sobre la costa norte de Mar del Plata, luego de haber suspendido el proceso inicial en medio de cuestionamientos por la exclusión de asociaciones civiles.

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La nueva convocatoria fue oficializada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y mantiene el esquema de explotación por 20 años, con posibilidad de extenderse por otros cinco. Sin embargo, uno de los cambios centrales del nuevo pliego es que ahora sí podrán participar asociaciones civiles sin fines de lucro.

La decisión se produjo luego de la controversia generada con el club Once Unidos, que había denunciado públicamente que el pliego original le impedía competir por su condición jurídica. Incluso, la institución presentó una demanda judicial tras el rechazo administrativo de su reclamo.

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Ahora, el Municipio argumentó que resolvió reformular las condiciones de la licitación tras una “nueva evaluación” vinculada a la gestión de espacios públicos y al perfil de los posibles oferentes, priorizando la capacidad de inversión y cumplimiento contractual por encima de la figura legal de quienes se presenten.

La apertura de sobres fue fijada para el próximo 11 de agosto y el nuevo pliego también elevó el canon anual oficial de $35 millones a $45 millones. De todos modos, quien resulte adjudicatario quedará exceptuado del pago durante los primeros dos años debido a las obras obligatorias previstas en el predio.

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Entre las actividades habilitadas aparecen servicios de balneario, gastronomía, espacios recreativos, culturales y deportivos, estacionamiento y eventos sociales. A diferencia de otras concesiones recientes, el esquema no descarta actividades nocturnas y apunta a generar movimiento turístico y comercial durante todo el año.

Además, el futuro concesionario deberá llevar adelante una puesta en valor integral del sector, incluyendo la demolición de estructuras existentes y la construcción de nuevos espacios bajo criterios de accesibilidad y sustentabilidad.

Actualmente, Playa Acevedo permanece bajo un permiso precario y transitorio.