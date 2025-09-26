El Municipio de General Pueyrredon respondió, ante las acciones del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la Administración de Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, según pudo saber ya el intendente Guillermo Montenegro ordenó a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda iniciar las presentaciones judiciales correspondientes.

El conflicto se da en el marco del expediente “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión restablec. o reconoc. de derechos”, donde el Municipio ya cumplió con el pago y consignó la suma reclamada por la Provincia.

Actualmente, la Provincia de Buenos Aires cuestiona la competencia judicial, buscando trasladar la causa a La Plata, a pesar de que la Cámara Contenciosa local ya había respaldado la intervención de la Justicia local. Desde el Municipio sostienen que estas acciones buscan dilatar la resolución y mantener la ocupación indebida del predio.

El juez a cargo aún no se pronunció sobre dos cuestiones centrales: la validez de la consignación realizada y la posible restitución del predio al Municipio.

Desde la comuna remarcan que es improcedente que la Provincia avance con concursos o iniciativas que puedan influir sobre la decisión judicial.

El intendente Montenegro, a su regreso a la ciudad, firmará todas las actuaciones necesarias para proteger los derechos del Municipio y de los vecinos de Mar del Plata.