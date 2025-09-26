El Municipio refuerza medidas judiciales por Punta Mogotes
Según pudo saber este medio, el intendente Guillermo Montenegro ordenó nuevas acciones judiciales para resguardar los derechos del Municipio sobre esa zona, luego de que la Provincia de Buenos Aires cuestionara la competencia judicial y buscara trasladar la causa a La Plata.
El Municipio de General Pueyrredon respondió, ante las acciones del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la Administración de Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, según pudo saber ya el intendente Guillermo Montenegro ordenó a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda iniciar las presentaciones judiciales correspondientes.
El conflicto se da en el marco del expediente “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión restablec. o reconoc. de derechos”, donde el Municipio ya cumplió con el pago y consignó la suma reclamada por la Provincia.
Actualmente, la Provincia de Buenos Aires cuestiona la competencia judicial, buscando trasladar la causa a La Plata, a pesar de que la Cámara Contenciosa local ya había respaldado la intervención de la Justicia local. Desde el Municipio sostienen que estas acciones buscan dilatar la resolución y mantener la ocupación indebida del predio.
El juez a cargo aún no se pronunció sobre dos cuestiones centrales: la validez de la consignación realizada y la posible restitución del predio al Municipio.
Desde la comuna remarcan que es improcedente que la Provincia avance con concursos o iniciativas que puedan influir sobre la decisión judicial.
El intendente Montenegro, a su regreso a la ciudad, firmará todas las actuaciones necesarias para proteger los derechos del Municipio y de los vecinos de Mar del Plata.
