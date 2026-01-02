De cara a una nueva temporada de verano, el Municipio anunció la ampliación de los servicios de recolección de residuos y limpieza urbana con el objetivo de mantener la ciudad en mejores condiciones ante el incremento de visitantes y la mayor circulación en zonas clave. Las medidas comenzaron a implementarse desde los primeros días de enero y abarcan tanto barrios residenciales como sectores de alta concurrencia.

Uno de los principales cambios se da en la recolección domiciliaria, cuya frecuencia fue reforzada en distintos barrios. En algunas zonas, el servicio pasó a realizarse seis veces por semana, mientras que en otras se ajustaron los horarios habituales para acompañar el crecimiento del volumen de residuos que se genera durante el verano.

Desde el EMSUR también señalaron que durante el verano se modifican los horarios habituales de recolección en algunas zonas de la ciudad. En este sentido, el recorrido comprendido entre Colón y Luro y de Champagnat a Arturo Alió, al igual que las calles Bernardo de Irigoyen, Alem y Aristóbulo del Valle —desde Almafuerte hasta la costa— pasa de recolección nocturna a diurna.

Por el contrario, en el sector delimitado entre Libertad y Luro y de 180 a 188, la recolección cambia de diurna a nocturna durante la temporada de verano. En tanto, en el barrio Santa Celina, desde el 2 de enero y hasta el 15 de marzo, la recolección domiciliaria se realiza los días lunes, miércoles y viernes.

El circuito de limpieza se extiende desde la playa del Puerto hasta Bristol y Popular, y desde el sector lindero a Alfonsina hasta Beltrán y la costa, exclusivamente en aquellos espacios que no se encuentren bajo administración privada.

Por último, las bolsas de los cestos de residuos ubicados en la arena pública —dispuestos cada 50 metros, conforme al pliego de Higiene Urbana— se recambian en dos turnos diarios: matutino y vespertino.

También se reforzó el aseo de espacios públicos, como plazas, peatonales, la rambla y centros comerciales. En estos sectores se incrementó el uso de camiones especiales para el lavado de veredas y calzadas, además de tareas de barrido manual y mecánico en áreas de alta circulación peatonal.