La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Seguridad– continúa con el retiro de autos abandonados en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral que busca ordenar el espacio público, mejorar la movilidad, cuidar el ambiente y brindar más seguridad a los vecinos.

Desde abril de 2024 a la fecha ya se retiraron 602 vehículos: 357 fueron retirados por sus propietarios luego de ser notificados con la infracción correspondiente, y 245 fueron secuestrados por la Patrulla Municipal y trasladados al Playón de Secuestros.

En este marco, y de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, los vehículos que cumplen con el plazo legal de seis meses y se encuentran en mal estado son compactados a través del Programa Nacional de Descontaminación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO). En esta oportunidad se compactarán 1.547 rodados (360 autos y 1.187 motos), y el dinero recaudado por la venta de la chatarra será destinado a la Cruz Roja. El año pasado se llevó a cabo un proceso similar con un total de 2876 vehículos, y el dinero recaudado fue para la compra de una autobomba y otros elementos para la Asociación Civil Amigos de los Bomberos.

Estas acciones, que ya permitieron compactar miles de vehículos en los últimos años, tienen impacto directo en la seguridad vial, la salubridad pública y la preservación del ambiente, evitando la acumulación de chatarra en la vía pública y recuperando espacios para los vecinos.

Finalmente, se recuerda a los vecinos que la presencia de autos abandonados se puede denunciar a través de la web del Municipio en www.mardelplata.gob.ar/147.

