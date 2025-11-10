La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, continúa implementando el Plan Integral frente a Emergencias Siniestrales por Incendios Forestales, una iniciativa que reúne a distintas áreas comunales y organismos especializados para fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta de cara a la temporada estival.

Durante 2025, más de 4600 vecinos participaron de charlas y capacitaciones vinculadas a la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono y al riesgo de incendios forestales. Estas actividades se desarrollaron en instituciones educativas, sociedades de fomento y otros espacios comunitarios. Las entidades interesadas pueden solicitar nuevas jornadas mediante el formulario disponible en bit.ly/CapacitacionesDefensaCivil.

El plan municipal se estructura en cuatro ejes principales:

Prevención: campañas de comunicación, trabajo con la comunidad, instalación de carteles y publicación diaria del Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), que posiciona a General Pueyrredon como el primer municipio de la Provincia en contar con esta herramienta.

Preparación: capacitaciones para personal municipal y organismos relacionados con la mitigación de emergencias.

Mitigación: coordinación operativa durante los eventos para evitar que los incendios forestales alcancen zonas habitadas.

Reconstrucción: tareas de control y recuperación en las áreas afectadas, con la intervención de distintas dependencias del Estado y la colaboración vecinal.

Desde Defensa Civil recordaron la importancia de adoptar medidas simples para reducir los riesgos:

Evitar quemas de pastizales, restos de poda o residuos.

No arrojar basura, vidrios o colillas de cigarrillos en espacios abiertos.

Encender fogatas solo en lugares habilitados y asegurarse de apagarlas por completo.

Realizar raleo de árboles hasta los dos metros desde el suelo.

Ante cualquier foco de incendio, los vecinos deben comunicarse de inmediato con Bomberos (100), Policía (911) o Defensa Civil (103).

El Municipio reafirma así su compromiso con la prevención y gestión de emergencias, impulsando la participación ciudadana y el trabajo conjunto para proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de toda la comunidad.