El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizó un operativo integral de higiene y mantenimiento en Plaza Italia, ubicada entre las calles 12 de Octubre, Elcano, Lanzilota y Don Orione, en el Puerto, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de uso del espacio público.

Las tareas incluyeron la instalación de dos nuevos cestos dobles de residuos y el cerramiento definitivo de una estructura destinada al guardado de material técnico. Esta medida fue adoptada para prevenir hechos de vandalismo y evitar la ocupación indebida del sector, luego de detectarse la presencia de personas en situación de calle.

En materia de mantenimiento general, las cuadrillas municipales realizaron el corte de pasto en los distintos niveles que conforman la estructura escalonada de la plaza. De manera simultánea, se llevaron a cabo trabajos de renovación del sistema de luminarias, con el fin de garantizar una mayor visibilidad durante el horario nocturno.

Asimismo, se efectuaron tareas de restauración y pintura en el sector de juegos infantiles, donde se repararon los elementos existentes y se colocaron nuevas hamacas en reemplazo de las que se encontraban deterioradas. El operativo se completó con la intervención de un camión almejero para el retiro de microbasurales y desechos acumulados en los alrededores del predio.

