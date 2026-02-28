El Municipio puso en valor la Plaza Guardacostas Río Iguazú
La intervención incluyó trabajos de mantenimiento general, reparación de bancos, juegos infantiles, mesas y parrillas, además de la colocación de bolardos y nuevos bicicleteros. Las tareas forman parte del plan de mejora de espacios públicos impulsado por la comuna local.
El Municipio informó que se llevaron adelante trabajos de mejora y mantenimiento en la Plaza Guardacostas Río Iguazú con el objetivo de recuperar y optimizar este espacio público para el uso de los vecinos.
Las tareas incluyeron la reparación y pintura de bancos, la restauración de juegos infantiles y la instalación de nuevos bicicleteros. También se colocaron bolardos metálicos para ordenar la circulación interna y proteger los sectores peatonales.
Además, se realizaron labores de mantenimiento general, como limpieza, corte de césped y desmalezado, para mejorar el estado de los espacios verdes. Se repararon mesas y parrillas existentes en el predio, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento para encuentros y actividades recreativas.
Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un plan de puesta en valor de espacios públicos en distintos puntos del Partido de General Pueyrredón, orientado a mejorar las condiciones de uso y promover la convivencia comunitaria.
