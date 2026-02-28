El Municipio informó que se llevaron adelante trabajos de mejora y mantenimiento en la Plaza Guardacostas Río Iguazú con el objetivo de recuperar y optimizar este espacio público para el uso de los vecinos.

Las tareas incluyeron la reparación y pintura de bancos, la restauración de juegos infantiles y la instalación de nuevos bicicleteros. También se colocaron bolardos metálicos para ordenar la circulación interna y proteger los sectores peatonales.

Además, se realizaron labores de mantenimiento general, como limpieza, corte de césped y desmalezado, para mejorar el estado de los espacios verdes. Se repararon mesas y parrillas existentes en el predio, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento para encuentros y actividades recreativas.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un plan de puesta en valor de espacios públicos en distintos puntos del Partido de General Pueyrredón, orientado a mejorar las condiciones de uso y promover la convivencia comunitaria.

