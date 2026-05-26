La Municipalidad de General Pueyrredon informó la programación de junio del Punto Digital Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Einstein 1502 de Mar del Plata, con propuestas abiertas a la comunidad vinculadas a tecnología, cultura, idiomas y capacitación.

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El espacio, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, contará con talleres de ciberseguridad, inteligencia artificial, operador de celular, ofimática, almacenamiento en la nube, robótica para chicos y un curso de Community Manager. También se dictará una capacitación sobre manipulación de alimentos.

Además, habrá actividades culturales y recreativas como teatro juvenil y para adultos, dibujo y pintura, folklore argentino y el espacio “Café Cultural”, destinado al aprendizaje y encuentro comunitario.

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La programación incluye también cursos de italiano, vocabulario y apoyo escolar de inglés. Desde el Municipio indicaron que los vecinos interesados pueden solicitar más información o inscribirse escribiendo al correo [[email protected]](mailto:[email protected]).

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