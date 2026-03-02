La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, puso en marcha el Laboratorio de Aceleración “Impulso Líder”, una propuesta orientada a potenciar emprendimientos del sector tecnológico. La convocatoria apunta a fortalecer la Economía del Conocimiento en la ciudad y se enmarca en el programa MDP Innova, que promueve la innovación y el trabajo colaborativo dentro del ecosistema emprendedor local.

El programa seleccionará hasta 10 emprendimientos TIC con breve recorrido comercial en Mar del Plata. Durante 12 semanas, bajo modalidad híbrida, los equipos participarán de encuentros semanales y mentorías quincenales enfocadas en gestión de equipos, liderazgo, indicadores de negocio y herramientas para mejorar el rendimiento. Además, contarán con asesoramiento personalizado y un coloquio final con práctica de Elevator Pitch orientado a futuras instancias de inversión.

Podrán postularse proyectos que acrediten al menos un año de desarrollo y comercialización de un producto o servicio tecnológico, que cuenten con plan de negocios y un equipo mínimo conformado por dos socios y un colaborador. También se valorará el potencial de impacto social y ambiental, así como la incorporación de perspectiva de género en la gestión.

La inscripción estará abierta hasta el 22 de marzo. Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 9 de abril y el programa comenzará el 13 de abril. Más información e inscripción en www.mardelplata.gob.ar/industriasTIC

.

