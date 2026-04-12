El municipio de Mar del Plata pintó sobre el mural "30.000 motivos", ubicado en la pared exterior de la Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal, en 25 de Mayo y Catamarca. La obra, del artista local Osmar Freites, fue inaugurada en 2014 y conmemoraba a las víctimas del terrorismo de Estado.

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La concejala Melisa Centurión, del bloque Acción Marplatense, afirmó que el lunes presentará una iniciativa para investigar "la posible comisión de delitos e infracciones" relacionados con el hecho.

También anunció que convocará a la comunidad artística y a organismos de derechos humanos para coordinar la restauración de la obra, y reclamará un pedido de disculpas oficial a la familia de Freites.

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El mural ya había sido atacado en 2021 con pintadas, tras lo cual fue restaurado. Ese episodio derivó en una investigación de la Justicia Federal para identificar a los responsables.

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