La Municipalidad de General Pueyrredon presentó ante la Justicia una ampliación de demanda y solicitó una medida cautelar para frenar cualquier licitación, prórroga de concesiones u obra proyectada por la Provincia de Buenos Aires en el Complejo Punta Mogotes.

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La presentación judicial se realizó luego de los anuncios efectuados el pasado 11 de mayo por funcionarios bonaerenses, quienes confirmaron la intención del gobierno provincial de avanzar con un plan de renovación integral del complejo antes de concretar su traspaso al Municipio.

Desde la comuna sostuvieron que las declaraciones del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, implican un reconocimiento explícito de que Punta Mogotes “es de los marplatenses”, aunque cuestionaron que la Provincia pretenda continuar administrando el predio durante varios años más mediante nuevas concesiones y obras.

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En el escrito presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, el Municipio advirtió que el plan anunciado podría transformarse en “un bucle jurídico” destinado a postergar indefinidamente la devolución del complejo.

Según planteó la administración municipal, la intención de licitar balnearios, extender contratos y ejecutar obras antes del traspaso implicaría modificar la situación jurídica y material del predio mientras todavía existe un litigio judicial abierto entre ambas partes.

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Por ese motivo, solicitó una medida cautelar que impida a la Provincia avanzar con cualquier innovación sobre Punta Mogotes hasta que exista una resolución definitiva sobre la restitución del complejo.

En la presentación, además, se cuestionó el esquema de funcionamiento del actual Consejo de Administración de Punta Mogotes, integrado por dos representantes provinciales y uno municipal. Según el Municipio, ese mecanismo permitiría a la Provincia tomar decisiones unilaterales sobre el futuro del predio pese a reconocer públicamente que deberá devolverlo a Mar del Plata.

“La Provincia reconoce su obligación de restituir el complejo, pero en lugar de allanarse al proceso judicial pretende decidir el destino de un espacio estratégico para la ciudad”, señalaron desde la comuna.

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Asimismo, el gobierno municipal pidió habilitación de días y horas inhábiles para que la cautelar sea tratada con carácter urgente, ante el riesgo de que se concreten licitaciones o nuevas concesiones antes de una resolución judicial.