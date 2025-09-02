La medida fue establecida por la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución 231-MTRAGP-2025, que prevé pasajes gratuitos para esa jornada.

Sin embargo, desde el Ejecutivo local advirtieron que no se asignaron los recursos necesarios para cubrir el costo, estimado en 300 millones de pesos en Mar del Plata y Batán.

“El gasto recaería sobre los presupuestos locales y, en consecuencia, sobre los contribuyentes de Mar del Plata y Batán”, señalaron.

En la misma línea, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, sostuvo: “En Mar del Plata, esta decisión de la Provincia termina siendo un costo que recaería sobre los vecinos. La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios”.

En ese marco, el Municipio aclaró que no destinará fondos de los marplatenses y batanenses para cubrir una decisión provincial, por lo que el servicio de transporte público se mantendrá con tarifa habitual durante la jornada electoral.

