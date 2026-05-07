La Municipalidad de General Pueyrredon continúa con el operativo de asistencia y prevención luego del fuerte temporal que afectó a Mar del Plata durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

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Según informaron desde Defensa Civil, se recibieron alrededor de 60 reclamos relacionados con caída de árboles, postes, ramas y cables comprometidos en la vía pública. Además, se registraron aproximadamente 80 milímetros de lluvia, aunque en algunos sectores del Partido la cantidad habría sido superior.

Por su parte, Obras Sanitarias atendió cerca de 100 reclamos vinculados a cloacas y bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua, mientras que personal del EMSUR realizó tareas de poda y despeje en distintos barrios.

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Desde el Municipio destacaron que no se registraron evacuados durante el temporal y señalaron que continúan las tareas de monitoreo y relevamiento en toda la ciudad. También informaron que hay al menos 10 cruces semaforizados con inconvenientes técnicos y que se trabaja para normalizar el servicio.

Las autoridades recomendaron circular con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas alertas meteorológicas.

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