El Municipio mantiene el operativo de asistencia y prevención tras el paso del temporal en la ciudad
Unas 70 intervenciones fueron las que demandó la comunidad a Defensa Civil. Las cuadrillas siguen desplegadas durante este lunes en varios barrios. Ante emergencias, se recuerda que está disponible la línea de Defensa Civil (103).
La Municipalidad de General Pueyrredon detalló que, en el marco del alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional —nivel naranja por vientos y amarillo por lluvias—, se implementó un operativo integral para dar respuesta a las situaciones derivadas del fenómeno climático.
Según el informe de Defensa Civil, se contabilizaron alrededor de 70 reclamos, en su mayoría relacionados con árboles, ramas y postes caídos, además de distintos inconvenientes en la infraestructura urbana.
Entre las intervenciones más relevantes, se registraron caídas de árboles en Fortunato de la Plaza al 3400; en la intersección de Reforma Universitaria y Magallanes, donde se detectaron dos ejemplares descalzados; en la zona de Los Quichuas entre Diagonal Aztecas y Mangoré; en Las Margaritas y Los Alcalufes; en Colón e Independencia; y en avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo. En este último sector, además, se reportaron cinco postes de madera descalzados, columnas inclinadas sobre cables con tensión y daños en un pilar eléctrico.
Las tareas continúan este lunes con operativos de remoción de árboles y ramas, despeje de calles y acciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad en la vía pública.
Desde el Municipio reiteraron recomendaciones a la población: circular con precaución, evitar áreas comprometidas, no manipular cables caídos y seguir la información oficial. En caso de emergencia, están habilitadas las líneas de Defensa Civil (103), SAME (107), Policía (911) y Bomberos (100).
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