La Municipalidad de General Pueyrredon detalló que, en el marco del alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional —nivel naranja por vientos y amarillo por lluvias—, se implementó un operativo integral para dar respuesta a las situaciones derivadas del fenómeno climático.

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Según el informe de Defensa Civil, se contabilizaron alrededor de 70 reclamos, en su mayoría relacionados con árboles, ramas y postes caídos, además de distintos inconvenientes en la infraestructura urbana.

Entre las intervenciones más relevantes, se registraron caídas de árboles en Fortunato de la Plaza al 3400; en la intersección de Reforma Universitaria y Magallanes, donde se detectaron dos ejemplares descalzados; en la zona de Los Quichuas entre Diagonal Aztecas y Mangoré; en Las Margaritas y Los Alcalufes; en Colón e Independencia; y en avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo. En este último sector, además, se reportaron cinco postes de madera descalzados, columnas inclinadas sobre cables con tensión y daños en un pilar eléctrico.

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Las tareas continúan este lunes con operativos de remoción de árboles y ramas, despeje de calles y acciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad en la vía pública.

Desde el Municipio reiteraron recomendaciones a la población: circular con precaución, evitar áreas comprometidas, no manipular cables caídos y seguir la información oficial. En caso de emergencia, están habilitadas las líneas de Defensa Civil (103), SAME (107), Policía (911) y Bomberos (100).

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