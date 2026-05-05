La Secretaría de Educación de la Municipalidad informó que durante mayo se dictarán nuevos talleres gratuitos del Programa Educativo Barrial (PEBa), en modalidad presencial itinerante y online, destinados a brindar herramientas útiles para emprendimientos y la vida cotidiana.

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Las capacitaciones abarcan temáticas como crecimiento de ventas, comunicación estratégica y marketing digital, velas y jabones artesanales, manipulación de alimentos, fotografía, escritura creativa y ceremonial social, entre otras propuestas orientadas a fortalecer habilidades prácticas y laborales.

A partir de esta semana, los interesados podrán inscribirse en los talleres virtuales: el taller para el crecimiento de ventas que inicia mañana (4 clases) y va los miércoles de 17:30 a 19:00; la capacitación en comunicación estratégica y marketing digital para emprendedores comienza el jueves 7 (4 clases), los jueves de 17:30 a 19:00; el taller de velas y jabones artesanales inicia el lunes 11 (4 clases), los lunes de 18:00 a 20:00.

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Por otra parte, el taller de inteligencia artificial aplicada en la vida cotidiana comienza el martes 12 (8 clases), los martes de 17:30 a 19:30; el taller de escritura creativa inicia el jueves 14 (4 clases), los jueves de 20:00 a 22:00; el taller de ceremonial social comienza el jueves 21 (4 clases), los jueves de 09:00 a 11:00; la capacitación para mejorar la visual de tu emprendimiento inicia el martes 26 (4 clases), los martes de 17:30 a 19:00; y el taller de eventos festivos y sociales comienza el miércoles 27 (5 clases), los miércoles de 09:00 a 11:00.

La inscripción para los cursos virtuales se realiza a través de formularios online disponibles en www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026.

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Además, en ese mismo sitio se puede consultar el listado de talleres itinerantes presenciales, que incluirán propuestas de fotografía, velas y jabones artesanales, manipulación de alimentos, manicura y encuadernación. En estos casos, la inscripción se realiza directamente en cada sede barrial.