El Municipio pondrá en marcha en abril nuevas capacitaciones y talleres virtuales gratuitos del Programa Educativo Barrial (PEBa), que se dictarán de manera online e incluirán propuestas vinculadas a la escritura, oficios, tecnología y emprendimiento.

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La oferta educativa contempla talleres de Escritura Creativa, Alfabetización Expresiva, Eventos Festivos y Sociales, Modelado de Cazuelas en Arcilla, Ventas en Redes Sociales, Creatividad para Emprendedores y Tapicería.

Además, se suman seminarios de Encuadernación Artesanal y Fotografía con Celulares, y cursos orientados a impulsar el emprendimiento u oficio y al desarrollo web con Django, entre otras propuestas. Para más información se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026.

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Los cursos se dictarán en distintos días y horarios a lo largo del mes: el Taller de Escritura Creativa será los miércoles de 10:00 a 12:00 desde el 1 de abril; el Taller de Eventos Festivos y Sociales, los lunes de 9:00 a 11:00 desde el 6 de abril; Introducción al Desarrollo Web con Django, los miércoles de 10:00 a 12:00 desde el 8 de abril; el Taller de Modelado de Cazuelas en Arcilla, los sábados de 17:00 a 19:00 desde el 11 de abril.

Por otra parte, el Taller de Alfabetización Expresiva y Escritura Creativa, los lunes y miércoles de 14:00 a 16:00 desde el 13 de abril; el Taller práctico de Ventas en Redes Sociales, los martes de 19:00 a 20:30 desde el 14 de abril; el Seminario de Encuadernación Artesanal, los martes de 9:00 a 11:00 desde el 21 de abril; el Seminario de Fotografía con Celulares, los jueves de 9:00 a 11:00 desde el 23 de abril.

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Finalmente el curso Impulsá tu emprendimiento u oficio, los martes de 17:30 a 19:00 desde el 28 de abril; y el Taller de Introducción a la Tapicería, con clases de consulta los martes de 12:00 a 14:00 vía WhatsApp y clases online los jueves de 9:00 a 11:00 por Zoom desde el 30 de abril.