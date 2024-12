La Municipalidad intimó a un estancia que promocionaba y vendía entradas en línea para el “Festival del Mar”, que iba a realizarse el 4 de enero, a pesar de que no contaba con la autorización de la Subsecretaría de Inspección General. La firma continuó vendiendo entradas tras el primer aviso, por lo que le labraron las actas correspondientes y no podrá realizar eventos hasta marzo.

La Subsecretaría de Inspección General busca fomentar actividades y eventos culturales durante la temporada de verano, tanto para marplatenses como para turistas, priorizando la seguridad pública.

Con ese objetivo, desde la comuna propician el cumplimiento de la normativa aplicable para garantizar que las medidas de seguridad estén debidamente acreditadas en todos los eventos masivos bajo control municipal.

Es que antes de la realización de cualquier evento se debe solicitar autorización a la Subsecretaría de Inspección General y hasta no contar con ella, no se puede efectuar la venta o entrega anticipada de localidades ni publicitar el evento, independientemente de si es gratuito o no.

En este sentido, el Municipio intimó en noviembre a una estancia ubicada sobre la Ruta 11, enfrente a la Barranca de los Lobos, a cesar con la promoción del “Festival del Mar”, programado para el 4 de enero, debido a que no contaba con la autorización municipal pertinente.

Pese a la notificación, la empresa continuó con la publicidad y venta de entradas en línea, motivo por el cual procedieron a labrar las actas correspondientes y se dio intervención al Juzgado Municipal de Faltas. Como consecuencia, la firma no podrá realizar eventos durante enero y febrero.