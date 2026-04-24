La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), incorporó más de 200 nuevos artefactos con tecnología LED en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos se concentraron principalmente en la zona sur y en barrios linderos a la Autovía 2, con el objetivo de reforzar la iluminación en áreas de alta circulación y espacios públicos.

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En detalle, se instalaron 66 luminarias en la Diagonal Vélez Sarsfield, entre Mario Bravo y la Ruta 11, y otras 62 en la calle 431, desde la Ruta 11 hasta la avenida Jorge Newbery. Además, se renovó la iluminación de la plaza del barrio San Jacinto con la colocación de 25 nuevos equipos, mejorando las condiciones de seguridad y uso durante la noche.



Las tareas también alcanzaron a barrios cercanos a la Ruta 2: en Los Zorzales se colocaron 16 luminarias, en el barrio 2 de Abril otras 15 y en Las Margaritas 14, donde también se modernizó el sistema lumínico de su plaza principal. Según informaron, estas intervenciones forman parte de un plan integral para ampliar la cobertura de iluminación LED en la ciudad.

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Desde el EMVIAL destacaron que los artefactos fueron recuperados y reacondicionados por personal técnico, reutilizando las carcasas en buen estado e incorporando kits LED. Esta modalidad permite reducir costos y avanzar en la modernización del alumbrado público. Actualmente, más de 70 espacios públicos del partido cuentan con este tipo de tecnología.



Por último, recordaron que los vecinos pueden realizar reclamos por fallas en el servicio a través de la línea 147 o mediante la web oficial, donde se puede cargar la ubicación y seguir el estado del trámite.

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