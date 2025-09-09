El conflicto entre el balneario Jano’s Beach y la Municipalidad de General Pueyrredon sumó un nuevo capítulo con impacto en los guardavidas. Según explicó el representante del sector, Nahuel Nardone, los trabajadores siguen garantizando la seguridad en el lugar porque están municipalizados, pero advirtió que la situación pone en riesgo el funcionamiento general del balneario y las fuentes laborales.

Ads

“Nosotros garantizamos la seguridad en esa zona, ya que los guardavidas están municipalizados y dependen de la Municipalidad. El reclamo es la apertura del lugar para garantizar el trabajo no solo de los guardavidas, sino de todo el personal: cocina, duchas, carperos y demás”, expresó Nardone en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

El dirigente recordó que hace cuatro años se acordó un sistema de módulos: en lugar de pagar directamente los salarios a los guardavidas, los concesionarios abonan un aporte al Municipio, que se hace cargo de la seguridad en playas. “De esa manera se resolvió un problema histórico de jubilación y regularización laboral, pero ahora el conflicto es que Jano’s no está pagando esos módulos”, explicó.

Ads

El marco de este debate se encuentra en la firma del Decreto Municipal 1985/25, publicado el 4 de septiembre, mediante el cual el intendente Guillermo Montenegro autorizó a la Dirección de Asuntos Judiciales a iniciar acciones contra el balneario por incumplir con el pago correspondiente a la temporada 2024/2025.

Puede interesarte

De acuerdo al expediente, el Municipio intimó en varias oportunidades a Playa Kids S.A., concesionaria de Jano’s Norte, pero las notificaciones resultaron negativas. Incluso se envió una carta documento en mayo de este año, también sin respuesta.

Ads

Mientras tanto, los guardavidas insisten en que la seguridad está garantizada, pero remarcan que el problema excede al sector y afecta a todos los trabajadores del balneario. “Necesitamos que se resuelva para dar tranquilidad laboral y evitar que se repitan conflictos de años anteriores”, subrayó Nardone.