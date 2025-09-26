La Municipalidad de General Pueyrredon instaló un nuevo Punto Wifi en el predio ubicado en Perito Moreno 4356, en Estación Camet. Allí los vecinos ya pueden acceder al servicio gratuito a través del código QR de Conexión MGP, un programa que alcanza a casi veinte espacios de la ciudad.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por la Delegación Pueblo Estación Camet y la Dirección de Modernización e Información Estratégica, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Conexión MGP cuenta con una tecnología renovada que ofrece un mayor ancho de banda para responder a la demanda de los usuarios. Actualmente, funciona en polideportivos, plazas, centros de integración comunitaria, establecimientos educativos y organizaciones sociales, como el Hogar de la Hermana Martha.

La instalación en Camet tiene un valor estratégico: es el primer punto gratuito de la zona y está ubicado frente a la delegación municipal, en un área de gran circulación. Los vecinos podrán utilizar la red al realizar trámites personales, y también beneficiará a estudiantes de la Escuela Secundaria Nº20 “Salvador Mazza” y a quienes concurren al Club Social y Deportivo Estación Camet.

El predio, además, se encuentra junto a la estación del ferrocarril, que funciona como punto de encuentro y recibe a visitantes que recorren los barrios para conocer su patrimonio forestal y cultural. La zona se prepara para celebrar próximamente su 139º aniversario.

