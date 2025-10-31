En el marco de las acciones de fortalecimiento de la educación financiera en el nivel secundario, la Secretaría de Educación del Municipio de General Pueyrredon firmó un acuerdo con el Banco Ciudad para realizar talleres destinados a estudiantes de cuarto año.

Ads

Las capacitaciones, con una duración de dos horas, se llevaron a cabo ayer en distintas instituciones educativas municipales. El objetivo principal fue brindarle herramientas prácticas para el uso responsable de las billeteras virtuales y aplicaciones financieras a los estudiantes, promoviendo hábitos de administración del dinero acordes a los desafíos actuales. Como parte de la experiencia, cada participante recibió un depósito de $10.000 en la aplicación Buepp, monto utilizado durante las actividades del taller.

Puede interesarte

“Este acuerdo, firmado por nuestro intendente Guillermo Montenegro, permite extender las capacitaciones en educación financiera que se vienen brindando desde la Secretaría de Educación, además de fortalecer y diversificar nuestra oferta educativa”, afirmó el secretario de Educación, Fernando Rizzi.

Ads

Y agregó: “De esta manera, centenares de estudiantes, año a año, reciben herramientas para manejarse en la vida y lograr autonomía”.

Esta propuesta representa una valiosa oportunidad para acercar a las juventudes a conceptos y prácticas de educación financiera, fortaleciendo su formación integral y aportando herramientas clave para su vida personal, social y futura inserción laboral.

Ads