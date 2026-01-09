La Agencia de Recaudación Municipal (ARM) prorrogó el vencimiento del pago anual anticipado de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) hasta el 23 de enero, en respuesta a un pedido formulado por los contribuyentes.

La medida alcanza a quienes opten por abonar el tributo de manera anticipada, modalidad que permite acceder a un descuento del 5%, el cual se suma al beneficio otorgado a los buenos cumplidores. Aquellos vecinos que ya realizaron el pago accedieron automáticamente a estas bonificaciones.

Al respecto, el administrador general de la ARM, Gustavo Enciso, explicó que “la posibilidad de abonar las obligaciones corrientes en forma adelantada, con un descuento y evitando futuros incrementos, ha resultado atractiva para numerosos contribuyentes”.

En ese sentido, el funcionario señaló que “tanto en forma presencial, como por vía telefónica o por correo electrónico han desbordado la capacidad de atención de las diferentes dependencias municipales”.

Asimismo, remarcó que “el vecino que pague por anticipado la TSU no va a tener que abonar ningún refuerzo durante 2026. El año pasado ya implementamos ese beneficio y se cumplió”.

Y agregó que “extender el plazo hasta el viernes 23 es una forma de darle respuesta a todos esos vecinos que realizaron sus consultas, solicitando los comprobantes para abonar y/o pidiendo un mayor plazo para poder efectuar el pago”.

Para acceder a los cupones de pago o recibir más información, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad, www.mardelplata.gob.ar, o comunicarse por WhatsApp al 2235 42-3899.