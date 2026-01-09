El Municipio extendió el plazo para abonar la TSU con descuento: se traslada al próximo viernes 23
La extensión busca facilitar el acceso a los beneficios del pago anticipado, ante la alta demanda de consultas y trámites registrada en las distintas dependencias municipales.
La Agencia de Recaudación Municipal (ARM) prorrogó el vencimiento del pago anual anticipado de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) hasta el 23 de enero, en respuesta a un pedido formulado por los contribuyentes.
La medida alcanza a quienes opten por abonar el tributo de manera anticipada, modalidad que permite acceder a un descuento del 5%, el cual se suma al beneficio otorgado a los buenos cumplidores. Aquellos vecinos que ya realizaron el pago accedieron automáticamente a estas bonificaciones.
Al respecto, el administrador general de la ARM, Gustavo Enciso, explicó que “la posibilidad de abonar las obligaciones corrientes en forma adelantada, con un descuento y evitando futuros incrementos, ha resultado atractiva para numerosos contribuyentes”.
En ese sentido, el funcionario señaló que “tanto en forma presencial, como por vía telefónica o por correo electrónico han desbordado la capacidad de atención de las diferentes dependencias municipales”.
Asimismo, remarcó que “el vecino que pague por anticipado la TSU no va a tener que abonar ningún refuerzo durante 2026. El año pasado ya implementamos ese beneficio y se cumplió”.
Y agregó que “extender el plazo hasta el viernes 23 es una forma de darle respuesta a todos esos vecinos que realizaron sus consultas, solicitando los comprobantes para abonar y/o pidiendo un mayor plazo para poder efectuar el pago”.
Para acceder a los cupones de pago o recibir más información, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad, www.mardelplata.gob.ar, o comunicarse por WhatsApp al 2235 42-3899.
