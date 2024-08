El intendente Guillermo Montenegro realizó una conferencia de prensa donde se refirió, entre otros temas, al estado del estadio Minella que hace tiempo cuenta con problemas de infraestructura y mantenimiento.

En este sentido, el referente comunal declaró que “yo no tuve una reunión o dos, tuve miles, lo que pasa que no me saco fotos, sino lo que busco es seguir laburando para que las cosas ocurran”.

De modo que “siempre dije, y lo sigo manteniendo, que descarto de plano que eso sean fondos públicos, que sean todos los marplatenses los que pongan en valor el lugar y no solo por la imposibilidad de afrontar ese gasto, porque si tomamos esa decisión es poner un montón de plata en un lugar cuando las prioridades muchas veces son otras”, señaló.

Asimismo, consideró que “el Estado no es una inmobiliaria que alquila lugares ni un productor de eventos, para eso está mucho más capacitado los privados. El Estado que quiere hacer todo y favorece a políticos que se enriquecen con sus acciones, se terminó”.

En este marco, “estuvimos viendo opciones dentro del contexto muy complicado de la Argentina, tuvimos conversaciones con la AFA y varios interesados. Hoy quiero contarles que vamos a enviar al Concejo Deliberante un llamado de licitación pública nacional e internacional con un sistema pensado para poder trabajar en conjunto con el sector privado y que este tenga un incentivo muy fuerte para firmar con la AFA”.

Respecto a la modalidad, explicó que "este llamado de licitación va a incluir la concesión del estadio y el polideportivo. Y como contraprestación vamos a exigir las obras necesarias para renovar el Minella, el "poli", el pago de un canon y el mantenimiento general de todo el parque de los deportes".

“Sobre todas las cosas, traer una cantidad mínima de eventos por año que garanticen más laburo para los marplatenses. Nosotros sabemos que los eventos que trabajamos, y sobre todo fuera de temporada, tiene que ver con la generación de empleo permanente”, continuó.

En este contexto, aseguró que “siempre dije que lo importante con el estadio no es solamente remodelarlo y que esté en condiciones, eso a todos los marplatenses nos gusta, que tener el mejor estadio del mundo, sino las actividades y el movimiento económico que eso conlleva”.

Por este motivo, “la concesión va a estar unida a las exigencia de traer eventos, y entre ellos, los que pueda traer la Asociación de Fútbol Argentino, eso son los que más nos interesan. Así como lo dijimos en su momento, queremos que Mar del Plata sea la casa de las selecciones argentinas", resaltó.

Desde su mirada, “arreglar el estadio sin contar con una programación es algo que iba a llevarnos a la misma situación en la que estamos ahora, que el Intendente que esté dentro de 20 años quede en el mismo lugar. Años de abandono, falta de mantenimiento, y yo no soy de los que creen en poner parches para solucionar las cosas”.

“A esta altura de la gestión, creo que no hace falta seguir repitiendo lo que esto significa para la ciudad, lo que los eventos significan. De hecho, muchas veces en estas conferencias como en otros espacios, los eventos son un motor poderosísimo para la economía local y el trabajo de todos los marplatenses”, agregó.

Por eso, “las iniciativas de espectáculos, eventos deportivos, shows y otras propuestas durante todo el año, porque eso genera un movimiento en la economía que impacta, no solamente de las actividades que se conectan directamente con cada uno de estos eventos, sino también las indirectas. Ahí están la gastronomía, hotelería y todo lo que se mueve cuando más personas llegan a nuestra ciudad a disfrutar de un show, partido de fútbol o el Campeonato Internacional de Pádel como ocurrió”, enunció.

A su vez, “en cuanto a las obras que se van a exigir, no se trata solo en la puesta en valor de los escenarios deportivos, sino también de obras nuevas a ejecutarse en ese espacio como un paseo gastronómico que se traduce en una revalorización para el barrio”, remarcó.

“No es el Minella, solamente un estadio de fútbol o polideportivo, sino toda una zona de Mar del Plata que tiene que potenciarse para arriba y esa forma debe ser de parte de los privados”, enfatizó.

En consecuencia, “yo quiero que dejemos de poner parches y sentirme el plomero del Titanic, me parece que lo que debemos pensar es en el futuro. Pongamos los temas sobre la mesa, discutámoslo, tratémoslo con la seriedad que amerita, hagamos algo integral, que sea de fondo, no pensemos solamente en el presente”.

“Quiero trabajar y que eso se solvente solo, no por mi, tiene que ver con Mar del Plata, nosotros estamos viendo que esto no ocurrió en cuatro años, que el estadio tenga ese estado, hay un abandono de hace más de 30 años. No le puede volver a ocurrir al que le toque estar sentado como Intendente de Mar del Plata”, concluyó.