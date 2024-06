La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), otorgó la certificación de Distintivo Verde nivel Plata a Simplicity en reconocimiento de la implementación de prácticas comerciales sostenibles, en las áreas de gestión del agua, energía, residuos e insumos.

En este marco, el presidente del ente, Santiago Bonifatti, sostuvo que "el Distintivo Verde no solo es un reconocimiento a las PyMEs comprometidas con la sostenibilidad, sino también un faro que guía a los consumidores hacia opciones responsables y conscientes en sus compras cotidianas”.

Y detalló que “nuestra meta con este programa no es solo visibilizar el esfuerzo de las PyMEs en su transición hacia prácticas más sostenibles, sino también acompañarlas en este camino, brindándoles herramientas y apoyo para que puedan destacarse en un mercado cada vez más orientado hacia la eco-conciencia.”

Por su parte, el titular de la Unidad de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, Matías Cosso, a cargo del Programa, celebró que empresas como Simplicity requieran la obtención del Distintivo: “es una muestra clara de la relevancia de contar con un programa que traccione la transición hacia una economía más sostenible. A las empresas les da visibilidad, les permite fidelizar y ampliar su clientela. Los acompañamos con recomendaciones y manuales de buenas prácticas que están disponibles en la web, al igual que con postulaciones para premios o fondos internacionales comerciales sustentables.”

La firma realiza y fomenta una correcta separación en origen de residuos recuperables y no recuperables, ofreciendo bolsa negra y bolsa verde en sus locales, a la vez que clasifica y dispone los residuos comerciales para su recuperación y reinserción en la cadena productiva.

En esa línea, ha implementado el uso de la factura electrónica para reducir el uso de papel diario con lo cual “reducimos aproximadamente un 70 por ciento de ese consumo en lo que es la entrega de tickets”, relató Alexis Obranovich, gerente de tienda de Simplicity.

Además, la empresa brinda capacitaciones anuales en materia de agua, energía, residuos y seguridad e higiene dirigidas a personal de la empresa. En sus locales posee aireadores en las griferías para reducir el consumo de agua e implementa el uso de luminaria LED para reducir el consumo de energía eléctrica.

En el 2023, “medimos la huella de carbono para entender en dónde está el impacto ambiental que la compañía está generando, cuantificar ese impacto y evaluar acciones que lo mitiguen”, destacó Obranovich, tras señalar que están trabajando en nuevas iniciativas que promuevan y desarrollen la sustentabilidad.

Simplicity es una tienda que ofrece una amplia variedad de productos de cuidado personal, belleza, moda, hogar y entretenimiento. Es uno de los cuatro formatos del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Get The Look y The Food Market. Cada una de estas propuestas de valor están centradas en mejorar la salud y el bienestar de las personas.

¿Qué es el Programa Distintivo Verde?

Con la sanción de la Ordenanza 25.618 la Municipalidad de General Pueyrredón creó el Programa Distintivo Verde para fomentar la transición de nuestras Pymes hacia modelos de producción más respetuosos del ambiente y orientar el consumo hacia ellas.

La iniciativa busca la transición hacia una economía que respete valores ambientales, la creación de empleos verdes y los procesos productivos sostenibles, el fomento de la participación activa de los distintos grupos sociales, propiciando la adquisición de valores que permitan discernir entre prácticas ambientales amigables de aquellas que no lo son.

Para más información, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/DistintivoVerde.