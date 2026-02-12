A partir de denuncias de vecinos, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal realizó un nuevo procedimiento en el Paseo Dávila, donde fue aprehendido un hombre que generaba disturbios y mantenía conductas violentas en la vía pública. Desde la Municipalidad destacaron que se trata del mismo individuo que había sido aprehendido el 10 de enero en ese sector, en un operativo que luego motivó una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria contra la Patrulla Municipal.

En el primer episodio, efectivos policiales intervinieron tras llamados de vecinos que alertaban sobre un hombre generando desorden en la vía pública; al intentar identificarlo, reaccionó de manera hostil, se resistió, insultó al personal y fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera. Posteriormente, el individuo formuló una denuncia contra la Patrulla Municipal por presunta agresión, lo que derivó en la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria.

Un mes después, este miércoles 11, se produjo un segundo procedimiento en el mismo sector del Paseo Dávila, luego de una nueva denuncia vecinal: el hombre se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública, cobrando dinero a quienes estacionaban y agrediendo e intimidando a las personas.

Al ser notificado de que se labraría el acta contravencional y se decomisaría la bebida, reaccionó con violencia, agrediendo físicamente al personal policial con golpes de puño y patadas. Para preservar la integridad de los efectivos y de terceros, se aplicaron los protocolos vigentes y se concretó su aprehensión y traslado a la Comisaría Primera.

Además, desde la Municipalidad resaltaron que “antes y durante el procedimiento, se autolesionó golpeándose contra el patrullero e insultó reiteradamente al personal actuante”.

Ante estos incidentes, el intendente Agustín Neme sostuvo que “gracias a la decisión política de Guillermo Montenegro aprendimos a mantenernos firmes y estar siempre del lado del vecino. Por eso, actuamos de igual manera, como corresponde, ante las denuncias de la gente y cumpliendo la ley”.

Además, agregó que “este trapito está en la calle por causa de la Justicia que está en contra de los vecinos. Esto pasa cuando amparan y protegen a los delincuentes. Y cuando existen organismos públicos como la Comisión, financiada con los impuestos de todos los bonaerenses, que nos denuncian por hacer lo que hay que hacer”.

En relación con la política municipal sobre el espacio público, el jefe comunal afirmó que “con la Patrulla Municipal vamos a seguir laburando, poniendo el cuerpo y cuidando a la gente que elige vivir respetando las normas, que se rompe el lomo todos los días para tener sus cosas y para vivir dignamente”. Y concluyó: “En Mar del Plata, el espacio público se cuida y se ordena. No se aprieta ni se negocia”.

Desde el Municipio se remarcó que todos los procedimientos se realizaron conforme a la ley y a los protocolos de actuación, y que en ambos casos la intervención fue consecuencia directa de llamados de vecinos que alertaban sobre situaciones que afectaban la convivencia, el orden público y por agresiones al personal.

Asimismo, se reafirmó el compromiso con el control del espacio urbano y el respaldo al personal que interviene frente a situaciones de violencia. Las autoridades recordaron que los vecinos pueden denunciar estos hechos las 24 horas a través del WhatsApp 223 340 6177.