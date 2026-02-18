La Municipalidad de General Pueyrredon continúa trabajando en el arreglo y mantenimiento de las instituciones educativas municipales con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del Ciclo Lectivo 2026, luego del receso de verano.

Los trabajos son realizados por personal del área de Infraestructura de la Secretaría de Educación, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y Obras Sanitarias S.E (OSSE).

En tanto, para principios de marzo se espera haber realizado tareas en más de 20 establecimientos, además de los pequeños arreglos que suelen realizarse constantemente.

En detalle, se han finalizado obras en las siguientes instituciones educativas:



* Jardín 1(12 de octubre 4500), barrio Villa Lourdes: Se realizó la entrega e instalación de una nueva cocina de acero inoxidable.



* Jardín 31 (Sicilia y Rondeau), barrio Juramento: Arreglos en la cocina de la secundaria; limpieza de la totalidad de la cubierta (losa); destape y limpieza de desagües pluviales; impermeabilización de sector de losa donde se verifican filtraciones; colocación de nueva membrana aluminizada y aplicación de pintura asfáltica; arreglos en paredes con material y pintura; reparación integral de los baños; colocación de luminarias nuevas sobre cielorraso y limpieza de tanque de reserva (OSSE).

* Jardín 17 (Ameghino 385), barrio San Carlos: Reparación de pared con quita de material y construcción de columna y ladrillo.

* Jardín 10 (Tripulantes del Fournier y Dellepianne), barrio El Progreso: Colocación de membrana aluminizada en claraboya del baño y se quitó material desprendido en la losa del baño para realizar cielorraso con placa de durlock.



* Primaria 7 (Goñi 2624), barrio Las Heras: Se realizó cambio de llave de paso de la bajada al tanque de reserva; se destaparon pluviales en losa y se realizó la limpieza de la superficie. También se realizó desinsectación, a cargo de Control de Plagas. Durante los próximos días está programada la continuidad de los trabajos para la impermeabilización de la cubierta y reparación de cielorraso.

* Jardín 25 (Río Negro 5525), barrio Villa Primera: Se realizó el reemplazo del tanque de reserva roto, ubicado en el entretecho del hall de la cocina.

* Jardín 30 (Guglielmotti 730), barrio Los Tilos: Limpieza del frente del establecimiento con hidrolavadora y reparaciones de material desprendido; pintura del frente y de las medianeras con sintético; colocación y pintura de placa de roca de yeso en cielorraso.

* Primaria 13 (Rawson 6390), barrio Las Lilas: Reparación del cielorraso del baño, que había sufrido daños luego de que se rebalsara el tanque de reserva. Se quitó el material desprendido, se reparó y se pintó.