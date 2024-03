La Municipalidad de General Pueyrredon informa que se ha detectado el desplazamiento de tormentas sobre el sudeste de la provincia llegando a la costa.

Si bien la intensidad de estas es significativamente menor que las que afectan al AMBA y la zona centro del territorio provincial, se esperan lluvias con ráfagas aisladas.

En ese sentido –y para monitorear toda la situación- el municipio conformó un Comité de Emergencias encabezado por el intendente Guillermo Montenegro y coordinado por el Secretario de Seguridad Rodrigo Goncalvez y el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos Santiago Bonifatti.

También se ha dispuesto una guardia especial de las áreas que puedan llegar a estar implicadas en alguna emergencia. La cuadrilla de Poda, por ejemplo, queda alerta ante cualquier eventualidad o llamado al 103, al igual q la cuadrilla de Higiene Urbana, Espacios Verdes y Espacios Públicos.

Ante la situación, la Municipalidad recuerda los cuidados preventivos ante este tipo de situaciones. Los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).



Para notificar sobre personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse al 147 o por Whatsapp al 2235209122.

Otras recomendaciones:



Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.



Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados.



Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).