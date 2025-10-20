La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), puso en marcha la obra de repavimentación del Camino San Francisco, en el tramo comprendido entre Las Aldeas y la Unidad Penal Nº 15 de Batán.

Se trata de una de las vías más importantes para el ingreso y egreso de la producción local, donde recientemente se habilitó el nuevo acceso al Parque Industrial, una infraestructura clave para mejorar la logística y circulación de las industrias que operan en el sector.

Desde el EMVIAL detallaron que se trata de una intervención integral, que contempla el retiro y reutilización del pavimento existente y la renovación de aproximadamente 6 mil metros cuadrados con una nueva carpeta asfáltica. Los trabajos se desarrollan entre la primera curva desde la Ruta Nº 88 y el acceso al Camino Las Aldeas.

Durante los próximos 15 días no se podrá circular por el tramo, debido a que se retirará el pavimento por completo para realizar tareas de movimiento, nivelación y compactación del suelo. Posteriormente, se colocarán dos capas de asfalto: una base estructural y otra de rodamiento.

En este período, solo podrán transitar combis escolares y personal del Servicio Penitenciario.

Esta obra se suma a la recientemente finalizada construcción de dársenas exclusivas en el nuevo acceso al Parque Industrial, que permiten mejorar la conexión entre la Ruta 226 y la Ruta 88, optimizando la circulación vehicular y la seguridad vial en toda la zona.

Finalmente, el Municipio recordó que los cortes y desvíos pueden consultarse en tiempo real a través de la aplicación Waze Argentina o ingresando al sitio waze.com/en/live-map.