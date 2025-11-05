El municipio de Mar del Plata ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a renovar su franja costera, con especial atención en zonas del norte y sur del distrito. La estrategia incluye concesiones por períodos prolongados, apuestas por usos turísticos y recreativos todo el año, y la mejora de servicios básicos en playas públicas equipadas.

En la zona norte, ya se adjudicaron varias concesiones: la playa frente al Museo MAR (Av. Félix U. Camet), la Playa Estrada (entre calles Aguirre y Anchorena), la Playa Constitución (sector entre Av. Constitución y Lijo López) y la Beltrán Norte (entre Álvarez Condarco y calle 143). Se busca que estas playas sigan un modelo común: acceso público gratuito, sin carpas fijas, hasta 50 sombrillas móviles en alquiler, servicios de sanitarios y gastronomía. Algunas concesionarias pidieron ampliar el plazo de los contratos (de diez a veinte años) y aumentar la cantidad de unidades de sombra (hasta 250), además de incorporar bares de playa, salones de eventos y espacios deportivos con programación coordinada.

Por ejemplo, la empresa que explotará Beltrán Norte manifestó su intención de transformar el balneario en un espacio con funcionamiento anual, canchas de beach vóley y fútbol, mini plaza infantil, bajada náutica, estacionamiento y zona para pesca deportiva.

El proceso también incluye algunos aspectos polémicos: una compulsa para la Playa Acevedo (Félix U. Camet entre Lijo López y Julián Aguirre) fue suspendida para revisar cuestiones topográficas, y además generó controversia la decisión de excluir del llamado a la Club Once Unidos –que proponía una “Playa Deportiva” abierta a socios y vecinos– provocando el inicio de una impugnación judicial.

En la zona sur, se trabaja con concesiones de veinte años para balnearios como la Playa Dorada (km 14 del Paseo Costanero Sur Pte. Illia), adjudicada a la firma Desarrolladora Homs SA, que prevé invertir más de dos mil millones de pesos en infraestructura. Allí, se apuntará a la diversificación de actividades turísticas, recreativas, gastronómicas, de alojamiento, salud, arte y cultura, con el objetivo de desestacionalizar la oferta. Otros terrenos en análisis son la Playa Redonda (km 14,7 de la Ruta 11) y la UTF Santa Isabel (km 16,5 de la Ruta 11), los cuales ya recibieron ofertas de inversión para alojamiento removible, gastronomía y servicios complementarios.

Por último, el municipio también presentó proyectos para licitar la Playa Mariano (Av. de los Trabajadores 4550), la Puerto Cardiel (Camet entre Puerto Cardiel y Florisbelo Acosta) y el Camping Municipal (Paseo Costanero Sur Pte. Illia, km 1). En este último se apunta a un formato de “glamping”, combinando la naturaleza del camping tradicional con comodidades hoteleras, junto con un programa de reforestación y la creación de un paseo público de grandes dimensiones.

No obstante, no todas las miradas son favorables. La Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA) se manifestó en contra de las modificaciones solicitadas por algunas concesionarias en los pliegos iniciales, denunciando que las ampliaciones propuestas (más unidades de sombra, plazos extendidos) y la facultad de modificar el contrato en ejecución afectaban los principios de igualdad y transparencia de las licitaciones.