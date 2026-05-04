La Municipalidad de General Pueyrredon avanza en la promoción de la hidroponía como una alternativa productiva moderna, sustentable y cada vez más presente en la región. A través de políticas de acompañamiento al sector, el objetivo es consolidar un modelo que combine innovación tecnológica con desarrollo económico local.

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Este sistema de cultivo, que prescinde del suelo y utiliza soluciones nutritivas en agua, permite optimizar recursos clave como el agua, además de reducir el uso de agroquímicos. A su vez, mejora las condiciones laborales, ya que se implementa en estructuras elevadas que facilitan las tareas de cosecha y disminuyen el esfuerzo físico.

Desde el Municipio destacan que este tipo de experiencias no solo contribuyen al abastecimiento del mercado local con productos frescos y de calidad, sino que también posicionan al partido como un polo productivo innovador dentro del sector agropecuario.

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De esta manera, la hidroponía se consolida como una herramienta clave para el desarrollo sostenible, al combinar eficiencia, tecnología y generación de trabajo en un mismo modelo productivo.

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