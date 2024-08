En el marco de la conferencia de prensa que realizó este jueves en el Centro de operaciones y Monitoreo, el intendente Guillermo Montenegro anunció dos cuestiones impositivas que provocarán alivio a los ciudadanos marplatenses.

Se trata del impuesto a las patentes que cobra el Municipio tanto a autos como a motos de la ciudad. En ese sentido, se reducirá un 15% la tercera y última cuota de este año. A su vez, el jefe comunal también indicó que las tasas no se aumentarán nuevamente por inflación, pese a que están autorizados a ello, ya que “la recaudación se estabilizó” y por ende no es necesario hacerlo.

Además, confirmó la creación de un convenio con un privado, una licitación en donde se ayudará al Municipio a cobrarle a aquellos deudores impositivos. “El privado que llevará esta acción solo recibe contraprestación si el Municipio logra cobrarle a los deudores de siempre. Los marplatenses en esto no ponemos un peso”, expresó.

"Cuando yo empecé, hablé sobre la importancia sobre la transparencia de las cuentas municipales y el orden de las cuentas. Yo mencioné muchas veces todas las medidas de austeridad que tomamos desde el primer día, la baja de sueldos, los controles, la no utilización de vehículos, que cada uno se pague el celular. Por eso Mar del Plata está ubicada como una ciudad con los datos abiertos más importante del país", comenzó el intendente.

Puede interesarte

"Hoy puntualmente quiero abordar que yo cuando recién asumí en el 2019, me dijeron que la ciudad era inviable y que siempre íbamos a depender del rescate de nación o Provincia. Ese era el camino o aumentar impuestos, que recae sobre el privado que solo quiere invertir y esto le genera una problemática. Encima todo esto se hacía creando estructuras enormes e ineficientes casi siempre haciendo crecer la planta de los empleados públicos", sumó.

"A lo largo de estos años, demostramos que esto no tiene que ser así, que se puede tener las cuentas ordenadas y a la vez bajar la presión impositiva. Bajamos la TSU en menos de la mitad de la inflación en estos años y eliminando decenas de tasas. Lo que quiero anunciar ahora son otras dos bajas impositivas. Le pedí al equipo económico, que haga una modificación de la ordenanza fiscal y reduzcan un 15% la tercera y última cuota del impuesto a las patentes que cobra el Municipio a autos y motos", agregó.

"También anuncio que no se van a actualizar las tasas por inflación nuevamente, a pesar de estar autorizados para hacerlo. Esto lo hacemos porque vemos que la recaudación se estabilizó y esperamos que se mantenga en los próximos meses", adhirió.

"Siempre que tengamos la posibilidad, vamos a bajar impuestos y creo que se puede yendo a buscar fuera de la pecera, mejorando el porcentaje de cuentas que pagan las tasas. Porque más de un 40% hoy en el Municipio, no lo hace. Esto es histórico, el número siempre ronda en esa cifra. Es muy importante determinar quienes son los que están en condiciones de llevar adelante esa carga y me parece muy importante determinarlo y así ser más solidario en el cobro de impuestos", expresó.

Puede interesarte

"Esto va a derivar en bajar impuestos porque si más gente es la que aporta, esto no lo vamos a usar para que haya más empleados públicos, sino para más inversiones en la ciudad de marplatenses o ajenos a la ciudad. Estamos obligados a que esto ocurra, siendo más eficientes en el cobro de los que pueden pagar y no pagan, provocando así una baja en los impuestos para los que habitualmente pagan", comentó Montenegro.

Y explicó que "más allá de la injusticia para quienes cumplen con sus obligaciones, que es financiar a quienes no, esto tiene un objeto concreto, si no lo mejoramos, no podemos bajar los impuestos. Tampoco generar mejores condiciones para los privados. Sin embargo necesitamos una gran inversión en infraestructura, en sistemas y capacitaciones. Ahí entramos en cómo hacerlo con las restricciones presupuestarias y sin contratar más empleados. Por eso, tenemos que lanzar una licitación para que un privado a su propio, nos ayude a fortalecer y mejorar nuestro sistema tributario con recurso especializado".

"Hay que contemplar las dificultades que tienen hoy los vecinos que tienen para pagar las tasas e impuestos. Es separar la verdadera capacidad contributiva, a los vivos de siempre del que se esfuerza y paga. Otra de las cosas que tiene que quedar clara, es que el privado que llevará esta acción, solo recibe contraprestación si el Municipio logra cobrarle a los deudores de siempre. Los marplatenses en esto no ponemos un peso, al contrario, queremos que la recaudación mejore para bajar la presión impositiva", finalizó el jefe comunal.