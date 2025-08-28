La decisión fue confirmada por la Municipalidad de General Pueyrredon, que adjudicó a la compañía el uso y explotación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini. Actualmente se trabaja en la redacción final del contrato, que habilitará la entrega de las instalaciones.

Según la propuesta de la empresa, los equipos locales de fútbol podrán seguir jugando en el Minella en los torneos de AFA y los clubes de básquet tendrán garantizada su participación en la Liga Nacional organizada por la ADC. El plan también contempla la organización de eventos de rugby, vóley, pádel, recitales, espectáculos de UFC, patinaje artístico, festivales musicales y actividades religiosas.

El secretario de Legal y Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, destacó que la adjudicación significa “un paso más hacia la solución definitiva al deterioro en el que se encontraba el Minella”. Además, anticipó que la remodelación tendrá un “impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto” y permitirá transformar al estadio en un complejo moderno con tecnología de punta.

Entre los compromisos asumidos, Minella Stadium S.A. invertirá alrededor de 40 millones de dólares en la puesta en valor de las instalaciones y en la construcción de dos complejos: uno de 3.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y otro de 5.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Canosa. Todas las obras quedarán en poder de la Municipalidad al finalizar la concesión.

Además, la empresa garantizó la realización de entre 80 y 95 eventos anuales, lo que, según el municipio, generará actividad económica y trabajo durante todo el año. “De un Minella abandonado pasaremos a un estadio moderno y activo. Es la coordinación entre lo público y lo privado para recuperar el patrimonio deportivo de la ciudad”, concluyó Martinelli.

