La Municipalidad de Mar del Plata informó que se encuentra en marcha un operativo especial de monitoreo y prevención ante el alerta meteorológico vigente por fuertes vientos y lluvias en gran parte de la costa bonaerense.

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Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas empeorarán entre la madrugada y el mediodía del sábado, momento en el que el nivel de alerta pasará a naranja, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que Defensa Civil ya recibió más de 100 reclamos vinculados a las primeras complicaciones ocasionadas por el temporal y que continúan las tareas de respuesta en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon.

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El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalves, explicó que el fenómeno presenta dos etapas: una primera vinculada a las intensas lluvias acumuladas y una segunda asociada al ingreso de fuertes vientos.

“Ayer determinamos, después de una reunión con la Provincia y con ámbitos meteorológicos, la suspensión de las clases para el día de hoy. El viento va a empezar a ser protagonista en las próximas horas, pero a esto se le agrega un nuevo alerta también por lluvias importantes”, señaló el funcionario.

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Además, advirtió que la combinación de ráfagas intensas y elevados acumulados de agua “agrava el escenario” y obliga a extremar las medidas de precaución.

Como parte de las recomendaciones oficiales, el Municipio pidió evitar circular por la vía pública salvo en casos necesarios, asegurar objetos en balcones y terrazas y no sacar residuos fuera del horario permitido.

Ante emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.