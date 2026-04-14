La Municipalidad de General Pueyrredon anunció una nueva capacitación gratuita en hidroponía destinada a quienes quieran iniciarse o profundizar conocimientos en esta técnica de cultivo. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Asuntos Agrarios, junto con la Secretaría de Desarrollo Local y la Secretaría de Educación.

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El programa estará dividido en tres niveles y comenzará el martes 5 de mayo a las 16, en el Distrito Descentralizado El Gaucho, ubicado en Juan B. Justo 5665. En esta primera instancia, los participantes recibirán una introducción a la hidroponía, abordando su origen, funcionamiento, características técnicas y aspectos clave como el sistema de riego por goteo, el equilibrio de nutrientes y los cuidados básicos.

La hidroponía se basa en el cultivo de plantas sin utilizar tierra, reemplazándola por soluciones nutritivas disueltas en agua. Este método permite optimizar el uso de recursos hídricos, reducir la aplicación de productos químicos y facilitar el trabajo al desarrollarse en estructuras elevadas.

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Quienes deseen continuar su formación podrán acceder al segundo nivel, enfocado en diseño y tecnología, que comenzará el 21 de mayo. Allí se trabajará sobre la construcción de sistemas, automatización, uso de sensores y herramientas disponibles en el mercado local.

Finalmente, el tercer nivel estará orientado a la producción especializada y dará inicio el 16 de junio. En esta etapa se profundizará en distintos tipos de cultivos, su desarrollo y estrategias productivas.

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Las personas interesadas pueden inscribirse al Nivel 1 a través del enlace bit.ly/CapacitacionHidroponia, o comunicarse por correo electrónico a [email protected]. También está disponible la línea telefónica 499-8300 (interno 5325), de lunes a viernes entre las 8 y las 15.

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