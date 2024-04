En el marco del mes de las infancias, que se encuentra desarrollándose en nuestro país, la doctora y ex directora de Salud Municipal, Patricia Fortina, dialogó con UPM de Radio Mitre y señaló cuáles son los riesgos que se enfrentan los niños y adolescentes al usar y abusar de las redes sociales.

"La adolescencia comenzamos a entenderla desde los 12 años, ya que a esa edad se continúa siendo un niño, como para estar expuesto en las redes sociales. A esa edad, se comienza a dar otras formas de comunicar en un marco en donde lo social y familiar comienza a complejizarse, ya que los chicos se comienzan a volcarse a estas tecnologías que tiene cosas muy buenas como otras que no", comenzó Fortina.

Y siguió: "Se encuentran hiperconectados con alguien que no sabemos que es quien dice ser. Al mismo tiempo, los adolescentes se encuentran en una etapa en donde realzan la amistad y bajan la relación con las familias. La amistad en las redes sociales no tiene tiempo, espacio ni apariencia física".

Al referirse a los pros y contras del uso de este tipo de tecnologías en las infancias y adolescencias, la especialista indicó: "Los chicos socializan, conocen, buscan información, estudian, encuentran personas de otros lados del mundo y eso es muy enriquecedor".

"También se esconde el bullying, inseguridad. Ya que una cosa es en el contexto de la escuela, la cargada y otra es que se viralice una foto, que todos comentan. Ahí aparece el aislamiento social, disminuye la autoestima, la dependencia absoluta en lo que tiene que ver con cuántos likes tengo y cuanta gente le gusta lo que subo", destacó.

Por otro lado, la ex titular de salud dijo que "hay tres cosas que afectan a los más chicos: La primera es la imagen corporal, en donde se suben las imágenes más lindas, que pueden esconder luego trastornos de alimentación. No se tiene resistencia al fracaso, si sólo lo que se vé es una imagen de éxito. Luego sale esto de 'no soy tan linda como, no soy tan flaca como'.

Otra cosa que afecta a la psiquis de los adolescentes es el sueño, en este sentido la especialista señaló: "Cuántas horas pasan los adolescentes y hasta que hora se quedan despiertos y conectados. Eso también afecta el sueño".

Para finalizar, Fortina comentó que el uso de las redes "es inevitable, por eso se debe pedir ayuda y para entender cuál es la mejor manera de utilizar la tecnología, sin que afecte nuestra salud mental y a nuestra salud física"

"Los adultos tenemos que tener mayor control con los chicos más chicos y enseñarles a los más grandes cuáles son los riesgos que pueden tener y cómo cuidarse", cerró.

