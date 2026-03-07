En los últimos meses un nuevo estilo de vivienda está empezando a destacarse en la Costa Atlántica argentina. En Costa Esmeralda, en la provincia de Buenos Aires, se construyó la primera casa inspirada en el hanok, un tipo de arquitectura tradicional de Corea del Sur, que empieza a captar la atención y podría volverse una tendencia local.

Este proyecto fue llevado adelante por dos arquitectos, Félix Raspall, argentino, y Jennifer Lee, estadounidense con antecedentes coreanos, quienes se conocieron mientras estudiaban en la Harvard University y compartían interés por la arquitectura asiática. Decidieron adaptar ese estilo histórico al entorno costero argentino.

El hanok es un diseño tradicional que se remonta a la dinastía Joseon (siglo XIV) y se caracteriza por su gran relación con la naturaleza y el uso de materiales como la madera, la piedra y la tierra. Estas casas suelen girar en torno a un patio central abierto, llamado madang, que permite la entrada de luz natural y favorece una buena ventilación.

La vivienda construida en Costa Esmeralda conserva muchos de estos elementos clásicos: la estructura de madera, aleros amplios para proteger del sol y la lluvia, y una base elevada sobre pilotes para evitar la humedad y mejorar el flujo de aire. En su interior ofrece dos dormitorios y una sala de té diseñada para el descanso y la contemplación.

Aunque los hanok tradicionales utilizan un sistema de calefacción bajo piso llamado ondol, la versión instalada en la Argentina incorpora tecnología moderna, como climatización, aislamiento térmico y ventanas de doble vidrio, para garantizar confort incluso en el clima marítimo.

