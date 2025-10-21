En medio de la búsqueda de Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que viajó a principios de octubre a Palma de Mallorca para trabajar de niñera y de quien no se sabe nada desde el 14 de este mes, apareció un misterioso mensaje en sus redes sociales. Allí, en su cuenta de Instagram, advirtió que desestimen las tareas en búsqueda de su paradero, aunque sus familiares creen que la autora no fue la joven.

"Agradezco todos sus mensajes", comienza el mensaje difundido en su cuenta de Instagram y subraya con mayúsculas: "¡Yo estoy bien!".

Luego, la publicación, supuestamente escrita por Lens, indica que está "trabajando con chicos y muy bien" en Palma de Mallorca. Su familia, sin embargo, descree que haya sido ella la autora del mensaje.

"Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada es más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más de estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejen de divulgar informaciones falsas", cierra el mensaje, el cual no tiene fotos ni video de la joven.

Por su parte, la hermana de Paola, Dolores Lens, afirmó que "están usando las redes y la hacen aparecer" para que su desaparición no sea denunciada a las autoridades.

"La familia y amigos cercanos la conocen y saben que ella jamás haría algo así. Los datos no concuerdan, hay cosas raras y en sus últimas apariciones por llamada estaba llorando desconsoladamente", escribió Dolores, desestimando el misterioso mensaje que se subió desde la cuenta de Paola.

Además, pidió que a su hermana "no la dejen de buscar" y admitió que la familia se encuentra "muy angustiada" por la incertidumbre sobre le paradero de Paola.

En tanto, Gabriela, la madre de Paola, expresó el desconcierto que tiene por la falta de noticias sobre su hija y agregó que en Instagram había publicado un video de la joven con un bebé de fondo, que sería el que estaba cuidando, en la casa que ocuparía la familia alemana para la que trabajaría en Palma de Mallorca.

“Hay un posteo de ella en Instagram que dice que todo lo que se dice es mentira, pero yo siento que lo que hago es lo que haría cualquier padre que tiene una comunicación fluida con un hijo que está en el exterior y de repente se corta la comunicación. Hay un video de ella que está en una casa, se ve ella y el bebé, y está escrito esto. Ya no sé qué puede ser verdad o mentira. Voy a parar con todo cuando la vea delante mío, mientras tanto voy a seguir con esto”, dijo en rueda de prensa.

La mamá de Paola aportó que el perfil de Instagram de su hija "está bloqueado para toda la familia". "Es todo llamativo y raro", aseguró.

En paralelo, sigue la campaña de búsqueda de Paola por las redes sociales y en España, desde donde las autoridades con ayuda de la Cancillería argentina ya se comunicaron con la familia para iniciar el rastrillaje.

"Buscamos a Paola Mariana Lens, 26 años, argentina. El 6 de octubre viajó a Palma de Mallorca, en España y el último contacto fue el 14 de octubre. Si alguien tiene información o conoce que pueda saber algo por favor, comunicarse al +541158232371", indica la publicación divulgada por la familia.

Fuente: Clarín