Luego del escándalo por las coimas en la pesca a principios de septiembre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger volvió a criticar al sector en cuanto a la falta de impuestos por ejercer la explotación de recursos.

En la búsqueda de “transparentar” al sector, el referente criticó las regalías que abona siendo un 0,15% en comparación con el área petrolera, la cual abona un 15%: “Es un recurso de todos los argentinos y lo sacan gratis”.

Sobre esto, el ministro Federico Sturzenegger dialogó con Radio Mitre: "Me parece que Argentina tiene una riqueza pesquera extraordinaria y que tiene que desarrollarla pero lo que no podemos es hacer que la gente que pesca, lo haga gratis. Nos llenamos la boca diciendo que los chinos no vengan pero los locales que pescan no pagan nada por hacerlo. Este es un recurso de todos los argentinos, al igual que el petróleo bajo tierra. Si se quiere producir algo con él, deben pagar regalías al Gobierno, lo que sería un costo por la apropiación. En el caso del petróleo es mas o menos el 15% pero en el futuro puede cambiar porque en la Ley Bases nosotros cambiamos a que la gente tenga que pujar por eso. Por eso imagino que en Vaca Muerta esas mismas van a subir significativamente"

"En la pesca, el cual también es un recurso de todos los argentinos, el derecho de pesca es del 0,15%. Hoy el Secretario lo está llevando a 2,5% y nadie dijo absolutamente nada pero yo creo que por lo que propuso Javier Milei en la Ley Bases, que cuando venzan los contratos actuales, sin tocarle a nadie los derechos, entre los pescadores argentinos tendrán que pujar para ver cuánto pagar".

"Quisieron asustar con que los chinos venían para acá pero quisieron asustar con eso porque nunca estuvo en la Ley. Es bastante lógico que entre los argentinos digan quien da más para pescar pero todo el sistema naviero y político se opuso a esa puja. Esto lo único que hacía era traer esos recursos potencialmente de todos, a la luz. No se consiguieron los votos en el Congreso y listo, no pasó, así es la democracia. Pero pasó de ser un 0,15% a un 2,5% y todos muzzarella por lo tanto no era el número. Esperamos que en algún momento se pueda avanzar con algo más transparente como tienen el resto de las industrias"

"Por eso a veces digo que en Argentina es como que el robo es legal porque esto que hace esta gente no es algo ilegal, sino lo que la Ley dice. Yo me pregunto cuántas familias e industria y empleo crearía si ellos pagaran lo que deberían, permitiendo así que el Gobierno bajara otros impuestos. Cada uno debe abonar lo que corresponde"