El ministro bonaerense Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona por apendicitis
El funcionario integraba la comitiva de Kicillof en una gira de inversiones por España. La intervención fue exitosa y Bianco aguarda el alta médica para regresar al país.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue operado de apendicitis el sábado por la noche en Barcelona. Los médicos le recomendaron no volar para evitar una peritonitis durante el trayecto de regreso a la Argentina.
El propio Bianco informó la situación a través de sus redes sociales. "La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar", escribió.
El ministro viajó a España como parte de la delegación que acompañó al gobernador Axel Kicillof en una gira oficial para promover inversiones en territorio bonaerense. En Madrid y Barcelona, la comitiva mantuvo reuniones con directivos de empresas españolas. También participaron de la cumbre Movilización Global Progresista, junto a Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.
Fuente: Dib
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