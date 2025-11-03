La Federación de Taxis, Remises y Autos Rurales de Mar del Plata se reunión con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para reafirmar su denuncia contra el transporte ilegal en la ciudad.

En este sentido, señalaron que “la precarización del trabajo generada por la circulación de aplicaciones de transporte no habilitadas en el partido de General Pueyrredón, y presentó un pedido de intervención para realizar controles con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros”.

Asimismo, la Federación manifestó interés para avanzar en propuestas que generen trabajo registrado y genuino, fortaleciendo el desarrollo del sector y mejorando la calidad del servicio.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Trabajo, encabezadas por por el Delegado Regional Mar del Plata, Daniel Buccico, y el Coordinador de la zona VIII, Raúl Calamante, expresaron “su acompañamiento al reclamo del sector, destacando que es posible mejorar la prestación del servicio, ampliar las licencias y garantizar condiciones laborales registradas, cumpliendo con las ordenanzas vigentes”.

En este contexto, las partes “se comprometieron a coordinar acciones conjuntas para reforzar los controles y acompañar las iniciativas impulsadas por la Federación”.

