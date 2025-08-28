El Ministerio de Seguridad Nacional presentó hoy una denuncia penal por el ataque perpetrado este miércoles en Lomas de Zamora contra la caravana encabezada por el presidente Javier Milei.

Ads

La acción judicial, radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, apunta a los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.

La denuncia solicita una investigación exhaustiva para determinar la posible organización del ataque, “que habría sido ejecutado de manera deliberada y conjunta por un grupo de personas”, según señala el comunicado del Ministerio.

Ads

Puede interesarte

Este accionar coordinado implicaría un “agravamiento de los delitos”, según lo expuesto por el Ministerio en la presentación judicial. El Juzgado Federal N°2, a cargo en subrogancia del doctor Armella, ya se encuentra interviniendo en la causa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional reafirmó su compromiso con la aplicación estricta de la ley, bajo el lema de gestión “el que las hace, las paga”. Y concluyeron que “todo acto de violencia será sancionado con todo el rigor de la ley”.

Ads