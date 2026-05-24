Alvarado tuvo una tarde redonda en el estadio José María Minella y consiguió un triunfo de esos que pueden marcar un antes y un después en el torneo. El equipo dirigido por Pablo Martel derrotó 2 a 0 a Olimpo y volvió a sumar fuerte en el inicio de la segunda rueda del Federal A, un resultado que además le permitió descontar terreno frente a uno de los equipos que pelea en los primeros puestos.

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Durante la primera etapa el encuentro se desarrolló con mucha intensidad y momentos de paridad, aunque el conjunto marplatense comenzó a generar algunas situaciones que insinuaban un mejor cierre para el local. Con el paso de los minutos, Alvarado mostró mayor profundidad y logró inquietar al arco defendido por Juan Lungarzo.

La apertura del marcador llegó en el complemento y tuvo como protagonista a Santiago “Sapito” Gutiérrez. El delantero recibió fuera del área, encontró el espacio y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red para desatar el festejo de los hinchas presentes en el Minella.

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Con el resultado en contra, Olimpo adelantó líneas y salió decidido a buscar el empate. El encuentro ganó dinámica y el conjunto bahiense asumió mayores riesgos ofensivos, mientras Alvarado apostó al orden y a aprovechar los espacios que dejaba su rival.

Ya en tiempo agregado llegó el golpe definitivo. Tras una rápida salida ofensiva, Lucas Chiozza asistió a Gutiérrez, quien volvió a aparecer con una definición cruzada para sentenciar el 2 a 0 y convertirse en la gran figura de la jornada con un doblete.

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Además de los tres puntos, la victoria representó una importante inyección anímica para el conjunto marplatense, que atraviesa un momento positivo y logró acercarse a la pelea de la parte alta de la tabla. También significó un golpe importante para Olimpo, uno de los protagonistas de la categoría, que dejó puntos en el camino en una fecha clave del campeonato.

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