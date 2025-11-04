Este miércoles, el grupo Minella Stadium SA, conformado por el fondo brasileño Grupo Revee y la firma local Pro Enter, asumirá formalmente el control del Estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas, marcando el inicio de una nueva etapa para la infraestructura deportiva de la ciudad.

Ads

La concesión, otorgada por la Municipalidad de General Pueyrredon por un período de 30 años con opción a 10 más, incluye la explotación comercial y la remodelación completa del complejo, con una inversión estimada en 40 millones de dólares.

Según adelantaron las autoridades, la empresa abonará un canon de 120 millones de pesos y comenzará los trabajos en las próximas semanas. Las primeras tareas estarán enfocadas en el desmontaje del techo de la platea cubierta, una de las zonas más deterioradas del estadio.

Ads

Puede interesarte

Durante enero, los trabajos se suspenderán temporalmente para permitir la realización de eventos y actividades comerciales en el predio, retomándose las obras estructurales más importantes a partir de abril.

El proyecto incluye la modernización del Polideportivo Islas Malvinas y la construcción de nuevos espacios dentro del Parque de los Deportes. Además, se prevé el desarrollo de dos complejos complementarios: uno de 3.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Firpo, y otro de 5.000 m² en Juan B. Justo y Diagonal Canosa.

Ads

Desde el Municipio destacaron que el acuerdo permitirá recuperar un estadio emblemático que fue sede del Mundial 1978 y que en los últimos años había quedado en un marcado estado de deterioro.

Puede interesarte

“Estamos dando un paso decisivo hacia un estadio moderno, con tecnología de punta, que generará empleo y movimiento económico durante todo el año”, sostuvo el secretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli.

El grupo brasileño, que cuenta con experiencia en la modernización de estadios como el Allianz Parque de San Pablo y la Fonte Luminosa de Araraquara, garantizó que los clubes locales Aldosivi y Alvarado podrán seguir utilizando el Minella para disputar sus partidos.

Ads

Además, se comprometió a realizar entre 80 y 95 eventos anuales, incluyendo espectáculos deportivos, musicales y culturales, con el objetivo de convertir al Parque de los Deportes en un polo activo durante todo el año.

“Todo lo que se construya o mejore quedará en manos del Municipio una vez finalizado el contrato”, remarcaron desde la comuna.

Con esta toma de posesión, el Minella inicia su reconversión más ambiciosa en casi cinco décadas, bajo la dirección de un grupo inversor internacional que promete devolverle al estadio su esplendor y dinamizar la vida deportiva y cultural de la ciudad.