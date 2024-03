Por la sobresaliente victoria de Faustino Oro, de 10 años, frente al mejor jugador del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida rápida del circuito de torneos Bullet Brawl, su entrenador desde 2020, el marplatense Jorge Rosito, contó los secretos de la joya argentina y señaló que su sueño es “ser campeón mundial”.

El pibe Oro, de Buenos Aires pero actualmente en España, es el único ajedrecista en los más de quince siglos de historia documentada que a tan temprana edad alcanzó un Elo de 2316 puntos, como se denomina el puntaje del ranking del ajedrez. Su récord en precocidad lo sitúa por encima de legendarias figuras como Fischer, Karpov y Kasparov, e incluso del actual N°1 del mundo y ex campeón mundial Carlsen.

Para explorar en su fugaz carrera y conocer al niño estrella, Rosito explicó en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) que el primer torneo que jugó ocurrió en Mar del Plata, en el Hotel Perón de calle Tucumán y Garay, en el que le fue “bien” y por el que apareció en el listado de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en la primera posición de los Sub 8. “Al año siguiente fue el mejor Sub 9, luego el Sub 10 y ahora es el número uno Sub 11. Y lo más grande que consiguió llegó a sus nueve años y medio, cuando logró el título de Maestro FIDE a la edad más temprana, superando a Bobby Fischer, Garri Kaspárov y Magnus Carlsen”, remarcó.

Pero puntualmente acerca de la hazaña que consiguió Oro, subrayó: “El torneo del pasado sábado es online, tiene una duración de dos horas y cada partida es de un minuto por jugador, es decir que tenés un minuto para todo el juego. Y allí pudo derrotar a Magnus Carlsen, que es el mejor del mundo y de la historia del ajedrez, y por eso es un notición”.

“Siempre lo veo como un genio, pero hace un año me dijo ´mirá con quien estoy´ y me empezó a mostrar sus peluches; y ahí me di cuenta de que es un nene todavía. Es de película, y nunca pasó en Argentina ni en el mundo. Faustino es una curva ascendente todo el tiempo, tres meses en su vida son diez años en la vida de otro jugador normal”, añadió.

En la actualidad, Faustino Oro vive en España porque “había llegado a su techo en Argentina y él quiere ser campeón mundial, para lo que tiene potencial”, de acuerdo a su entrenador. “Faustino te sorprende todos los días. Carlsen es su ídolo y nunca lo había enfrentado, y le ganó de una manera muy clara. Me sorprende y a su vez no, porque tengo el privilegio de entrenarlo hace cuatro años y me impresiona en cada clase. Resuelve posiciones que grandísimos jugadores no pueden”, puntualizó.

Su crecimiento fue abismal. Comenzó en plena pandemia, cuando en el aburrimiento de estar encerrado en su casa y sus padres, cansados también pero de que Faustino rompa cosas con la pelota de fútbol, tuvieron la idea de enseñarle a jugar a “algo más tranquilo”. Y si bien el marplatense recordó que “al principio no se enganchó con el ajedrez, algo pasó y cuando le hicieron una cuenta online, vieron que sus puntos subían muy rápido en poco tiempo”. Al descubrir el potencial de su hijo, se contactaron con el profesor, quien se mantiene hace cuatro años enseñándole desde Mar del Plata al “Messi del ajedrez”, como lo nombran en España.