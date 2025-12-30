Guillermo Farré y la dirigencia del club del puerto se alistan para un nuevo año de desafíos. El 2024 con el campeonato de la Primera Nacional y el 2025 con la permanencia en la máxima categoría hicieron que brinden con una sonrisa, pero también subieron la vara de las exigencias.

Ads

Por eso, un mix de lo mejor de los últimos años, garantiza el conocimiento de la idea de la institución y su modelo de juego. En tal sentido, Aldosivi buscó renovar los préstamos de sus figuras y lo consiguió con dos atacantes: Agustín Palavecio y Natanael Guzmán seguirán en el equipo. En tanto, Alan Sosa, quien ascendió con el Tiburón un año atrás, regresa con contrato por dos años tras su vuelta a Gimnasia de La Plata, dueño de su pase.

Para agregar recursos al plantel y levantar la jerarquía del mismo, los directivos y el cuerpo técnico están en avanzadas negociaciones con diferentes futbolistas, pero ni las próximas renovaciones ni los refuerzos se anunciarán hasta que termine el 2025. El motivo es que esperarán que expiren los contratos vigentes y, de alguna manera, barajar y dar de nuevo.

Ads

Puede interesarte

Farré confirma que tras el parate en la pretemporada por la celebración de Fin de Año, desde el lunes 5 de enero pueda trabajar con la mayor parte del equipo completo. Si bien el mercado de pases seguirá abierto y Aldosivi activo en el resto del mes, considera fundamental darle forma futbolística cuanto antes al plantel que afrontará las primeras dos fechas entre el 23 y el 29 de enero, recibiendo en el Minella a Defensa y Justicia y Barracas Central.

Ads