El tradicional menú navideño registró en 2025 aumentos de hasta el 44% interanual, impulsados principalmente por subas en la carne vacuna, las bebidas gaseosas y el pan dulce, según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market.

El estudio analizó el costo de un menú para cuatro personas en tres segmentos, económico, intermedio y premium, que incluyen plato principal, postre, mesa dulce y brindis. Los resultados muestran un encarecimiento generalizado de la mesa navideña, con mayor impacto en los productos de consumo masivo y de marcas líderes.

En el caso del menú económico, el costo total asciende a $98.266 y contempla lechón como plato principal, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada, además de helado de pote y productos clásicos para el brindis. Dentro de esta categoría, el pan dulce con frutas encabezó las subas con un 44%, seguido por el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%), mientras que algunos productos mostraron bajas o aumentos moderados.

El menú intermedio alcanza los $196.599 e incluye asado del centro, gaseosa de primera marca, vino, helado artesanal y una mesa dulce con productos premium. Aquí se destacaron incrementos del 58% en gaseosas de primera marca, 46% en el asado y 42% en el pan dulce con frutos secos, afectados por el encarecimiento de insumos importados y la evolución del tipo de cambio.

Por su parte, el menú premium trepó a $314.768, con peceto entero premium, bebidas y postres de alta gama. En este segmento, los mayores aumentos se observaron en el peceto premium (62%), las gaseosas de primera marca (58%) y el champagne premium (56%), aunque algunos productos mostraron subas más moderadas.

En la comparación interanual, la cena económica subió 13% respecto de 2024, la intermedia aumentó 39% y la premium encabezó los incrementos con un alza del 44%. El informe concluye que, pese a un consumo más cauteloso, la mesa navideña continúa reflejando las tensiones inflacionarias y de costos que atraviesan los alimentos y bebidas en la Argentina.

Fuente: NA