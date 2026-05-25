En el marco de las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente Agustín Neme, destacó este lunes el valor del compromiso y el esfuerzo durante su discurso en la Catedral de Mar del Plata.

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Las actividades comenzaron desde las 9.30 con el izado de la bandera en Plaza San Martín junto a la Banda del Ejército y continuaron con el tradicional Tedeum y el acto central en la Iglesia Catedral, en el marco del feriado patrio del 25 de Mayo.

Durante su mensaje, Neme llamó a reflexionar sobre el significado histórico de la fecha y sostuvo que detrás de las imágenes tradicionales de la Revolución de Mayo hubo “personas de carne y hueso que decidieron no mirar para el costado”. En ese sentido, remarcó el coraje de quienes impulsaron el Primer Gobierno Patrio y “llevaron adelante los cambios que se necesitaban, incluso poniendo en riesgo su vida”.

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El dirigente también vinculó esos valores con la actualidad y aseguró que en Mar del Plata siguen presentes “en acompañar al que se esfuerza, al que se levanta todos los días para ir a trabajar y llevar a los chicos al colegio”. Además, destacó la importancia de sostener el compromiso colectivo y el esfuerzo cotidiano como pilares fundamentales de la sociedad.

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