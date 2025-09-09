El presidente se expresó tras la primera reunión de la nueva mesa política que se organizó por la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de PBA.

“La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El encuentro que encabezó el jefe de Estado también contó con la presencia de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia; de Santiago Caputo, asesor presidencial; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La reunión se organizó este lunes, después de la segunda reunión de Gabinete que se desarrolló en Casa Rosada. Allí no solo se analizaron los motivos que llevaron a LLA a perder contra Fuerza Patria por 13 puntos, sino que se decidió que Milei se ponga al frente de la estrategia política de su gestión.

De esta manera, según fuentes oficiales, el Presidente buscó bajar la tensión que existe entre su hermana y Santiago Caputo. El objetivo fue ordenar a su equipo antes de las elecciones nacionales de octubre.

